        Abu Dabi'den 54 milyarlık projeler için davet - İş-Yaşam Haberleri

        Abu Dabi'den 54 milyarlık projeler için davet: Türkiye'de yatırımcılara tanıtıldı

        Abu Dabi Projeleri ve Altyapı Merkezi (ADPIC) Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid'in başkanlık yaptığı heyet, Abu Dabi'de planlanan 54 milyar dolarlık altyapı ve kentsel gelişim projeleri portföyünü uluslararası yatırımcılara tanıttı

        Giriş: 21.11.2025 - 10:55 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:55
        Abu Dabi'den 54 milyarlık projeler için davet
        Abu Dabi Projeleri ve Altyapı Merkezi (ADPIC) Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid’in başkanlık yaptığı heyet, Abu Dabi’de planlanan 54 milyar dolarlık altyapı ve kentsel gelişim projeleri portföyünü uluslararası yatırımcılara tanıttı.

        ADIS Roadshows kapsamında heyet; müteahhitler, danışmanlar, mimarlar ve teknoloji sağlayıcılarıyla bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirdi ve stratejik ortaklıklar için görüşmeler yaptı.

        Abu Dabi Projeleri ve Altyapı Merkezi (ADPIC) Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, tanıtım etkinliğinde basın ile de bir araya gelerek mega projelerini anlattı.

        Eid bölgedeki fırsatların ne olduğuna ve tanıtım için neden bu şehirlerin tercih edildiğine yönelik soruya "Kasım ayı itibariyle bizler başlıca şehirlerde ziyaretlerimize başladık. Singapur ile başladık, Şanghay'a devam ettik. Şimdi de İstanbul'dayız. Önümüzdeki yıl da yeni şehirleri ziyaret etmeye devam edeceğiz. Özellikle büyük ve mega projelere odaklanıyoruz. Bunların başlıcaları altyapı projeleri. Burada iş ve yatırım fırsatları var, Türk firmaları için de. İkinci olarak da sosyal altyapı projeleri var. Portföyümüzdeki harcamaların, yatırımın yüzde 50'sini oluşturuyor. Bunların içerisinde mesela barınma için konutlar, okullar geliyor. Türkiye'yi neden seçtik? Bu road show kapsamında ziyaret ettiğimiz şehirler arasında öncelikli olarak Türkiye'deki firmaların bizimle ortak bir vizyona sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Rüştünü ispatlamış firmalar var, deneyim sahibi Türkiye firmaları konusunda. O yüzden tercih ettik" yanıtını verdi.

        Maysarah Mahmoud Salim Eid, bu tür projelerin finansmanının uluslararası firmalar için nasıl olacağı ve finansal anlamda bu tür işbirliği gerçekleştirecek olan uluslararası firmaların nasıl destekleneceğine yönelik soruya ise iki türlü finansman desteğini sağlamayı amaçladıklarını yanıtını verdi.

        ADPIC Genel Direktörü konuya ilişkin sözlerini şöyle devam ettirdi:

        "Bunlardan bir tanesi Abu Dabi hükümetinin doğrudan yüklenicilere ve danışmanlıkları sunacağı finansman olacak, ikincisinde ise uzun dönemli, uzun soluklu yıllara dayanan iş ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bir takım yatırımcılar ve gayrimenkul yatırımcıları ile yüklenici firmalarla buna ilişkin bir ön liste mevcut. Ancak bunu tam olarak sonuçlandırmadık. Bütün roadshowları tamamladıktan sonra Singapur ve İstanbul olmak üzere şu an yer alan firmalar ile son mutabakatını gerçekleştireceğiz."

        Maysarah Mahmoud Salim Eid, 2030'a kadar 54 milyar dolarlık proje gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "2040'a kadar bu bütçenin 2 katına çıkmasını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu

