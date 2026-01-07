Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam Aç kalan sincaplar mahalleliye misafir oluyor

        Aç kalan sincaplar mahalleliye misafir oluyor

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde aç kalan sincaplar, mahalle sakinlerinin şefkatiyle pencerelere misafir oluyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 09:43 Güncelleme: 07.01.2026 - 09:50
        Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Taşdibi Mahallesi'nde aç kalan sincaplar, mahalle sakinlerinin pencerelerinde hayatta kalmaya çalışıyor.

        Mahalle sakinlerinden Selami Bozkurt, sincapları Eğin dutu ve cevizle besleyerek onlara kış boyunca destek oluyor.

        Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayının ardından bölgede meyve ve ceviz veriminin düştüğünü belirten Bozkurt, sincapların kışı geçirecek yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.

        Bozkurt, "Geçen seneki don olayından sonra meyvelerimiz olmadı, cevizler olmadı. Sincaplar aç kaldı. Kışı geçirecek yiyecekleri olmadığı için biz de onlara yardımcı olmak istedik. Ceviz verdik, eve alıştırdık. Pencerenin önünde besliyorum. Bahara kadar birlikteyiz" dedi.

        Doğayla iç içe yaşamanın güzel bir örneğinin sergilendiği Taşdibi Mahallesi'nde, sincaplarla kurulan bu sıcak bağ mahalle sakinlerinin de ilgisini çekiyor.

        #Aç kalan sincaplar
        #Erzincan
        #Kemaliye
