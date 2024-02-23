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        Haberler Yaşam Aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler

        Aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler

        Erzurum'da vatandaşlar yol kenarında denk geldikleri kızıl tilki yavrusunu kraker ve sucukla besledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:32
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        Sürücüler, İspir-Erzurum kara yolu kenarındaki arazide fark ettikleri kızıl tilkiye yanlarında bulunan yiyeceklerden verdi.

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        Verilen çubuk krakerleri ve sucukları yiyen tilki, karnını doyurduktan sonra kalan yiyecekleri araziye gömdü.

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        Tilki daha sonra karla kaplı arazide bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

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        #aç kalan tilki
        #Erzurum
        #haberler

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