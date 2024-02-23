Aç kalan tilkiyi kraker ve sucukla beslediler
Erzurum'da vatandaşlar yol kenarında denk geldikleri kızıl tilki yavrusunu kraker ve sucukla besledi
Giriş: 23.02.2024 - 09:32 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:32
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Sürücüler, İspir-Erzurum kara yolu kenarındaki arazide fark ettikleri kızıl tilkiye yanlarında bulunan yiyeceklerden verdi.
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Verilen çubuk krakerleri ve sucukları yiyen tilki, karnını doyurduktan sonra kalan yiyecekleri araziye gömdü.
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Tilki daha sonra karla kaplı arazide bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.
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