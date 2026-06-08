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        Haberler Bilgi Yaşam Aç kalınca kendi klonlarını yutuyor: Bilim dünyasını şaşırtan tek hücreli canlı

        Aç kalınca kendi klonlarını yutuyor: Bilim dünyasını şaşırtan tek hücreli canlı

        Araştırmacılar aç kalınca 2,5 katına büyüyüp kendi kopyalarını yiyen tek hücreli bir canlı buldu. Bu tek hücreli canlı ders kitaplarındaki basit hücreli tablosunu değiştiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 01:00 Güncelleme:
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        Bilim dünyasını şaşırtan tek hücreli canlı

        Mikroskobun altında sıradan bir hücre var. Ortamdaki yiyecek azalmaya başladığında bu hücre büyümeye koyuluyor. Normalin iki buçuk katına ulaşıyor ve etrafında yüzen kendi kopyalarını yutmaya başlıyor.

        Bunu bulan ekip Rensselaer Polytechnic Institute'ten Dr. Ben T. Larson ve arkadaşları. Karayipler'deki Curaçao adasından, bir deniz suyu filtrasyon sisteminden topladıkları örnekte fark etmişler. Çalışma Haziran 2026'da PNAS dergisine kapak oldu. Türe verdikleri ad da olup biteni özetliyor: Euplotes gigatrox.

        Aç kalan hücre neden iki buçuk katına büyüyor

        Euplotes gigatrox normal halinde 54 mikrometre boyunda yani gözle görülmeyecek kadar küçük. Besin azaldığında aynı hücre 140 mikrometreye kadar uzuyor. İnsan saçının kalınlığına yaklaşan bir boy.

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        Bu dönüşüm popülasyonun tamamında olmuyor. Stres altına giren toplulukta hücrelerin yalnızca yüzde beşi bu "dev" forma geçiyor ve geri kalanı normal boyunda kalıyor. Larson ve ekibinin gözlemine göre tetikleyici ortamda yenilecek bir şey kalmaması. Neden bütün hücreler değil de sadece bir kısmı bu role giriyor. Makalenin yanıtlamadığı sorulardan biri bu.

        Peki avları kim oluyor

        Dev forma geçen hücreler dışarıdan bir av aramıyor. Doğrudan kendi klonlarına yöneliyorlar. Yani aynı genetik kopyadan çoğalmış ve yan yana yüzen küçük akrabalarını. Beslenme hızı da hayli yüksek: araştırmacılar dev hücrelerin kabaca on dakikada bir komşusunu yuttuğunu ölçmüş.

        Larson bu davranışı şöyle özetliyor: "Tek bir hücre, normalde hayvanların gelişimiyle ilişkilendirdiğimiz bir şey yapıyor." Yani ortada rastgele bir saldırganlık değil açlık geldiğinde devreye giren bir program var.

        24 saat sonra her şey eski haline dönüyor

        Dev hücre sonsuza kadar dev kalmıyor. Yaklaşık 24 saat içinde tekrar küçülüp normal boyutuna iniyor. Üstelik bir süre yeniden devleşemiyor ve sanki bir bekleme süresine giriyor.

        Geri dönüşün bu kadar düzenli olması beklenmedik bir şeydi. Hücre sürekli dev kalsaydı ortada bir hastalık ya da kaza olduğu düşünülebilirdi. Oysa boyun açılıp kapanması, bunun bir arıza değil kontrollü bir mekanizma olduğunu gösteriyor. Toplam nüfus da böylece dengede kalıyor.

        Ders kitaplarındaki "basit hücre" tablosu sarsılıyor

        Biyolojide tek hücreli canlılar uzun süre "basit" sayıldı. Karar veren, gelişim programı çalıştıran ve forma giren yapılar çok hücrelilere özgü kabul ediliyordu. Euplotes gigatrox tam burada itiraz ediyor.

        Makalenin PNAS kapağına taşınmasının nedeni de bu. Tek bir hücrenin, normalde bir embriyonun gelişiminde görülen türden bir programı çalıştırması, hücresel hayatın sanıldığından esnek olabileceğine işaret ediyor. Şimdilik elde bir gözlem ve gen ekspresyonu verisi var; bu programın hangi sinyalle açılıp kapandığı ise daha çok çalışma isteyecek gibi görünüyor.

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