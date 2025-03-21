Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin AC Milan, TikTok'ta LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısını paylaştı - Magazin haberleri

        AC Milan, TikTok'ta LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısını paylaştı

        İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, resmi TikTok hesabında LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısını kullanarak bir video paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 22:06 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        AC Milan, 'Hav Hav Hav' şarkısını paylaştı
        ABONE OL

        Rapçi LVBEL C5 olarak tanınan Süleyman Burak Bodur'un 'Hav Hav Hav' adlı şarkısı, yayımlandığı dönemde büyük yankı uyandırmıştı. Şarkı, kısa sürede Spotify'ın En İyi 50 listesinde zirveye yerleşerek dikkatleri üzerine çekti.

        Ancak şarkının sözleri ve içeriği, bazı kesimler tarafından gençler için kötü bir örnek olarak değerlendirildi. Bu nedenle, şarkının yayından kaldırılması talebiyle CİMER'e şikayetler yapıldı.

        REKLAM

        Tüm bu tartışmaların ardından, şarkı uluslararası bir platformda da kendine yer buldu. İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, TikTok hesabında 'Hav Hav Hav' şarkısını kullanarak bir video paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #AC Milan
        #Lvbel C5
        #Hav Hav Hav
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        Sokak tartışması
        Sokak tartışması
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        CHP olağanüstü kurultay kararı aldı
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        "Türk iradesi galip geldi"
        "Türk iradesi galip geldi"
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        "Arda Güler ve mutluluk arayışı"
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Uraloğlu: Proje İBB'den devralınmadı
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        Trump'tan 6. nesil savaş uçağı açıklaması
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        21 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        TCMB'den likidite senedi ihracı
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        İstanbul Valiliği açıkladı... Bu yollar 24 saat trafiğe kapandı!
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!