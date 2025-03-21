AC Milan, TikTok'ta LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısını paylaştı

Rapçi LVBEL C5 olarak tanınan Süleyman Burak Bodur'un 'Hav Hav Hav' adlı şarkısı, yayımlandığı dönemde büyük yankı uyandırmıştı. Şarkı, kısa sürede Spotify'ın En İyi 50 listesinde zirveye yerleşerek dikkatleri üzerine çekti.

Ancak şarkının sözleri ve içeriği, bazı kesimler tarafından gençler için kötü bir örnek olarak değerlendirildi. Bu nedenle, şarkının yayından kaldırılması talebiyle CİMER'e şikayetler yapıldı.