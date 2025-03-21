AC Milan, TikTok'ta LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısını paylaştı
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, resmi TikTok hesabında LVBEL C5'in 'Hav Hav Hav' şarkısını kullanarak bir video paylaştı
Rapçi LVBEL C5 olarak tanınan Süleyman Burak Bodur'un 'Hav Hav Hav' adlı şarkısı, yayımlandığı dönemde büyük yankı uyandırmıştı. Şarkı, kısa sürede Spotify'ın En İyi 50 listesinde zirveye yerleşerek dikkatleri üzerine çekti.
Ancak şarkının sözleri ve içeriği, bazı kesimler tarafından gençler için kötü bir örnek olarak değerlendirildi. Bu nedenle, şarkının yayından kaldırılması talebiyle CİMER'e şikayetler yapıldı.
Tüm bu tartışmaların ardından, şarkı uluslararası bir platformda da kendine yer buldu. İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, TikTok hesabında 'Hav Hav Hav' şarkısını kullanarak bir video paylaştı.