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AÇEV evlere oyun kutuları gönderiyor

Yüz yüze eğitim programlarıyla her yıl binlerce aileye ulaşan AÇEV, çevrim içi olarak “Anne Buluşmaları” ve “Baba Buluşmaları” düzenliyor. Bu kapsamda evlere gönderilen oyun paketleriyle de çocukların gelişimi destekleniyor.

AÇEV evlere oyun kutuları gönderiyor

Yüz yüze eğitim programlarıyla her yıl binlerce aileye ulaşan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV),pandemi sürecinde çocukları ve ebeveynleri destekleyebilmek için çalışmalarına yeni bir uzaktan eğitim programı ekledi. Çevrim içi olarak düzenlediği “Anne Buluşmaları” ve “Baba Buluşmaları” ile ebeveynler için destek gruplarını sürdüren AÇEV, evlere ulaştırdığı oyun kutularıyla ise hane ortamında çocuk gelişiminin desteklenmesini hedefliyor.

AÇEV’in gönüllü eğitmenleri tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Anne-Baba Buluşmaları ve bu kapsamda gönderilen Evdeki Oyun Kutum, çocuk gelişiminin desteklenmesinde aile katılımını teşvik ediyor.

Hanelere gönderilen paketlerde yer alan abaküs, tangram, oyun hamuru, boya kalemi, hikaye kitabı gibi materyallerle çocukların gelişimleri desteklenirken; oyunlarla tüm ailenin etkileşim içinde olması ve birarada zaman geçirmesi hedefleniyor. Program, tanışma ve kapanış oturumlarıyla birlikte dokuz hafta boyunca haftada bir kez 50 dakikalık buluşmalar halinde uygulanıyor.

PROGRAM 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUK SAHİBİ EBEVEYNLERİ HEDEFLİYOR

Anne Buluşmaları’na katılmak isteyen ebeveynlerin, 3-6, Baba Buluşmaları’na katılmak isteyen ebeveynlerin ise 3-6 veya 7-11 yaş arası çocuk sahibi olması gerekiyor. Buluşmalar, ihtiyaç sahibi anne-babalara yönelik gerçekleştirilirken, programa katılım için ebeveynlerin temel seviye okur yazarlık becerilerine ve internete erişebilen bir telefona sahip olmaları yeterli oluyor. Program kapsamında katılımcılara AÇEV tarafından ücretsiz internet desteği sağlanıyor. İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen buluşmalar için AÇEV, çeşitli sivi ltoplum kuruluşları ve belediyelerle de işbirlikleri gerçekleştiriyor.

2 BİNİN ÜZERİNDE ANNE- BABAYA ULAŞILDI

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlayan program kapsamında, şimdiye kadar 2 binin üzerinde anne ve babayla çevrim içi buluşmalar gerçekleştirildi. Eve gönderilen kutuların; pandemi dönemi kısıtlamaları sebebiyle hem okullarından hem de sosyal ortamlarından uzak kalan çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme olanağı sağladığını belirten katılımcılar, deneyimlerini şöyle anlatıyor: “Karantina döneminde evde çocuklarla kalmak çok zordu, çok yorulduk. AÇEV, birilerinin bizi düşündüğünü hissettirdi. Gelen kutular öyle değerli ki bizim için, evimize heyecan, eğlence ve mutluluk kattı. Artık çocuklar paketlerin açılacağı günlerini iple çekiyor... Keza biz de anne-baba buluşmalarında arkadaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz.”

Programa katılan annelerden bir diğeri ise ‘Evdeki Oyun Kutum’la birlikte yaşadıklarını şu şekilde aktarıyor: “Eşim hafta sonları çocuklarla oyun oynamaya başladı. Bana ‘İyi ki katıldın bu çalışmaya’ diyor. Bunalmıştık evde şimdi onlarla oyun oynamayı öğrendik.”

“EBEVEYNLERİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Küresel salgının dünya üzerinde okul yaşındaki çocukların yüzde 90’ının okula erişimini etkilediğine dikkat çeken AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı ise bu çocukların yalnızca bilgiye değil; temel sağlık, beslenme ve gelişim olanaklarına da erişemediğinin altını çiziyor.

Maşalacı, bu eksikleri telafi etmek üzere üretilecek çözümlerin salgın bitse dahi milyonlarca çocuk için umut olabileceğini vurguluyor:

“Pandemi halihazırda düşük olan erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetlerine erişimi daha da azaltarak, haneler arası eşitsizliklerin kalıcı hale gelme riskini daha da artırdı. Çocuklara sunulan gelişim imkanlarındaki farklılıkların azaltılabilmesi için hanelerin öğrenme ortamı olarak güçlendirilmesi, evde fiziksel ve psikolojik iyi olma halinin korunması ve ev içi eşitlikçi iş bölümü bu dönem bizim için en öncelikli konular. Bu doğrultuda hanelere gönderdiğimiz çocuk gelişimini destekleyen materyaller ile anne ve babaların ebeveyn olarak karşılaştıkları zorlukları aşmaları için haftalık buluşmalarımızla onların yanında olmayı hedefliyoruz.Uzun vadedeyse bu süreçte elde edilen derslerin, erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlere yapılacak yatırımları artırarak her çocuğun hayata eşit fırsatla başlamasını için milat noktasını oluşturmasını umut ediyoruz.”

AÇEV Hakkında

AÇEV 1993 yılında kuruluşundan bu yana, erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışıyor. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. 14 bin gönüllü eğitimcinin desteğiyle, 1 milyonun üzerinde yetişkine ulaşan AÇEV, erken çocukluk dönemine yönelik müdahaleler ve savunu faaliyetleri üzerinden fırsat eşitliği sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalarını araştırmalarla destekliyor. AÇEV, eğitim programları ve saha çalışmalarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmak, bilinç ve destek oluşturmak üzere farkındalık ve savunu faaliyetleri gerçekleştiriyor.

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