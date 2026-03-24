Acı Hayat İstanbul Film Festivali’nde yeniden beyaz perdede

Metin Erksan’ın 1962 yapımı Acı Hayat filmi, restore edilerek 45. İstanbul Film Festivali kapsamında yeniden sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmen koltuğunda Metin Erksan’ın yer aldığı, başrollerini Türkan Şoray, Ayhan Işık, Nebahat Çehre ve Ekrem Bora’nın üstlendiği, 1962 yapımı Acı Hayat, Zurich Sigorta Grubu Türkiye desteğiyle, Atlas Post Production tarafından restore edildi. Film, Türkan Şoray ve Nebahat Çehre’nin de yer aldığı özel gösterimle yeniden beyaz perdede izleyiciyle buluştu.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın sigorta sponsoru olarak kültür ve sanata verdikleri desteğin 12. yılında olduklarını belirten Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, “Dünden Bugüne Türk Klasikleri projesine desteğimizi 8 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz. Türk sineması 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Bu güçlü mirası korumak ve yeni kuşaklara taşımak, uzun vadeli değer yaratma anlayışımızın bir parçası. Bu kapsamda, Türk sinemasının hafızalarda iz bırakmış eserlerini restore ederek yeniden izleyiciyle buluşturuyoruz. Sinemanın büyülü dünyasının her kuşağa ulaşmasını önemsiyoruz. Bugün de Acı Hayat’ın yenilenmiş kopyasını birlikte izlemek ve sinemamızın simgeleri Türkan Şoray ile Nebahat Çehre ile bir araya gelmek bizim için ayrı bir mutluluk. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Acı Hayat, festival kapsamında 11 Nisan Cumartesi günü 19.00’da Sinematek’te ve 12 Nisan Pazar günü 11.00’de Atlas 1948’de gösterilecek.

