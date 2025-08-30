Acıgöl Nerede? Acıgöl Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

Acıgöl Hangi Şehirde ve İlde?

Türkiye’de “Acıgöl” ismiyle bilinen iki önemli göl bulunmaktadır:

Nevşehir – Aksaray sınırında bulunan Acıgöl: Kapadokya bölgesinde yer alan bu göl, volkanik yapısıyla dikkat çeker. Nevşehir’in Acıgöl ilçesine adını vermiştir. Volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş olan bu göl ve çevresi, jeolojik yapısı açısından oldukça önemlidir.

Afyonkarahisar – Denizli sınırındaki Acıgöl: Ege Bölgesi’nde yer alan bu göl ise Türkiye’nin en büyük soda göllerinden biridir. Yüzölçümü yaklaşık 100 kilometrekare civarındadır. Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesi ile Denizli’nin Acıpayam ilçesi arasında konumlanmıştır.

Dolayısıyla, “Acıgöl nerede?” sorusunun cevabı, gölden hangisinin kastedildiğine göre değişmektedir. Ancak genel olarak en çok bilinen ve üzerinde araştırma yapılan göl, Afyonkarahisar – Denizli sınırında yer alan Acıgöl’dür.

Acıgöl Hangi Bölgede?

Acıgöl, bulunduğu konuma göre iki farklı bölgede değerlendirilebilir:

Nevşehir Acıgölü: İç Anadolu Bölgesi'nde, Kapadokya'nın jeolojik oluşumları içerisinde yer alır. Afyonkarahisar – Denizli Acıgölü: Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer almakta olup, geniş yüzölçümü ve tuzlu yapısıyla bilinir. Bölgeler açısından bakıldığında, göl hem İç Anadolu'nun hem de Ege'nin doğal güzellikleri arasında gösterilmektedir. Acıgöl'ün Doğal Yapısı ve Özellikleri Özellikle Afyonkarahisar – Denizli Acıgölü, Türkiye'nin önemli tuz göllerinden biridir. Göl suyu, yüksek oranda sodyum sülfat (glauber tuzu) içerir. Bu nedenle hem tuz üretimi hem de endüstriyel faaliyetler için önemli bir kaynaktır. Türkiye'nin soda ihtiyacının büyük bir bölümü bu gölden karşılanmaktadır. Acıgöl'ün yüzeyi yaz aylarında buharlaşma nedeniyle büyük ölçüde küçülür, göl yatağında beyaz renkli tuz tabakaları ortaya çıkar. Kış aylarında ise yağışlarla birlikte göl tekrar genişler. Bu döngü, gölün ekolojik yapısını da belirleyen önemli bir unsurdur.