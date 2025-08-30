Habertürk
        Acıgöl Nerede? Acıgöl Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Acıgöl Nerede? Acıgöl Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Türkiye'nin farklı bölgelerinde aynı isimle anılan göller bulunsa da, en çok bilinen Acıgöl, hem doğal özellikleri hem de bulunduğu coğrafi konumla dikkat çeken önemli bir göldür. Adını suyunun tuzlu ve acı olmasından alan göl, ülkemizin farklı ekosistemleri içerisinde kendine özgü bir yapıya sahiptir. Peki, Acıgöl nerede, hangi şehirde ve bölgede yer almaktadır?

        Giriş: 30.08.2025 - 22:47 Güncelleme: 30.08.2025 - 22:47
        Acıgöl Nerede?
        Acıgöl Hangi Şehirde ve İlde?

        Türkiye’de “Acıgöl” ismiyle bilinen iki önemli göl bulunmaktadır:

        Nevşehir – Aksaray sınırında bulunan Acıgöl: Kapadokya bölgesinde yer alan bu göl, volkanik yapısıyla dikkat çeker. Nevşehir’in Acıgöl ilçesine adını vermiştir. Volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş olan bu göl ve çevresi, jeolojik yapısı açısından oldukça önemlidir.

        Afyonkarahisar – Denizli sınırındaki Acıgöl: Ege Bölgesi’nde yer alan bu göl ise Türkiye’nin en büyük soda göllerinden biridir. Yüzölçümü yaklaşık 100 kilometrekare civarındadır. Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesi ile Denizli’nin Acıpayam ilçesi arasında konumlanmıştır.

        Dolayısıyla, “Acıgöl nerede?” sorusunun cevabı, gölden hangisinin kastedildiğine göre değişmektedir. Ancak genel olarak en çok bilinen ve üzerinde araştırma yapılan göl, Afyonkarahisar – Denizli sınırında yer alan Acıgöl’dür.

        Acıgöl Hangi Bölgede?

        Acıgöl, bulunduğu konuma göre iki farklı bölgede değerlendirilebilir:

        Nevşehir Acıgölü: İç Anadolu Bölgesi’nde, Kapadokya’nın jeolojik oluşumları içerisinde yer alır.

        Afyonkarahisar – Denizli Acıgölü: Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde yer almakta olup, geniş yüzölçümü ve tuzlu yapısıyla bilinir.

        Bölgeler açısından bakıldığında, göl hem İç Anadolu’nun hem de Ege’nin doğal güzellikleri arasında gösterilmektedir.

        Acıgöl’ün Doğal Yapısı ve Özellikleri

        Özellikle Afyonkarahisar – Denizli Acıgölü, Türkiye’nin önemli tuz göllerinden biridir. Göl suyu, yüksek oranda sodyum sülfat (glauber tuzu) içerir. Bu nedenle hem tuz üretimi hem de endüstriyel faaliyetler için önemli bir kaynaktır. Türkiye’nin soda ihtiyacının büyük bir bölümü bu gölden karşılanmaktadır.

        Acıgöl’ün yüzeyi yaz aylarında buharlaşma nedeniyle büyük ölçüde küçülür, göl yatağında beyaz renkli tuz tabakaları ortaya çıkar. Kış aylarında ise yağışlarla birlikte göl tekrar genişler. Bu döngü, gölün ekolojik yapısını da belirleyen önemli bir unsurdur.

        Nevşehir’deki Acıgöl ise daha küçük çaplı olup, volkanik yapısıyla dikkat çeker. Çevresi tarımsal faaliyetler açısından kullanılmakta ve bölgenin doğal peyzajına farklı bir güzellik katmaktadır.

        Turistik ve Ekonomik Önemi

        Afyonkarahisar – Denizli Acıgölü: Türkiye’nin en büyük soda üretim alanlarından biri olduğu için ekonomik açıdan büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda göl çevresi, kuş gözlemi yapan doğa tutkunları için de ilgi çekici bir noktadır. Göçmen kuşların uğrak yerlerinden biri olması, gölü ekoturizm açısından değerli kılar.

        Nevşehir Acıgölü: Kapadokya bölgesinde bulunması nedeniyle turistik açıdan önem taşır. Bölgeyi ziyaret eden turistler, bu gölü de doğal güzellikleri arasında görme fırsatı bulurlar.

        Acıgöl, Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı isimle anılan önemli göllerden biridir. Afyonkarahisar – Denizli sınırındaki Acıgöl, Ege Bölgesi’nde yer almakta ve Türkiye’nin en büyük soda gölü olmasıyla öne çıkmaktadır. Nevşehir’deki Acıgöl ise İç Anadolu Bölgesi’nde, Kapadokya’nın volkanik yapıları arasında bulunmaktadır. Her iki göl de bulunduğu bölgeye hem doğal hem de ekonomik açıdan katkı sağlamakta, ülkemizin önemli doğal varlıkları arasında yer almaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
