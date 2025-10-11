Habertürk
        Açık artırma ile araç nasıl satılır? - Otomobil Haberleri

        Açık artırma ile araç nasıl satılır?

        Otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Otobid Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu konuk oldu. OtoSpor, her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor

        11.10.2025 - 19:30 Güncelleme: 11.10.2025 - 20:03
        Açık artırma ile araç nasıl satılır?
        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Otobid Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, ikinci el araç sektöründeki son gelişmeleri değerlendirirken, açık artırma ile araç alım/satım süreçleri hakkında merak edilen noktalara da açıklık getirdi.

        Programın motor sporları bölümünde ise, haftanın öne çıkan gelişmelerini HT Spor'dan Gizem Direk masaya yatırdı.

        OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.

