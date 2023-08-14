Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 2023 Ağustos Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Koronavirüs pandemisi nedeniyle izne çıkarılan hükümlülelerin cezaevine döneceği tarih merak konusu oldu. TBMM tarafından kabul edilen düzenleme ile 31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan ve 5 yıldan fazla denetimli serbestlik tedbiri süresi bulunan hükümlüler açık cezaevlerine tekrar alınacak. İşte Açık cezaevi izinlerine ilişkin merak edilenler...
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen düzenlemeye göre 31 Temmuz itibarıyla Koronavirüs izninde bulunan ve denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan hükümlüler cezaevine dönmeyecek. Denetimli serbestlik tedbiri süresi 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak. İşte 2023 Ağustos açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen düzenlemeye göre, 31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan süre denetimli serbestlik altında infaz edilecek.
Ancak denetimli serbestlik tedbiri süresine 5 yıldan fazla olanlar açık cezaevlerine tekrar alınacak.
Bu durumdaki hükümlüler, 15 Ağustos Salı günü saat 17.00'ye kadar açık cezaevine dönmek zorunda olacak. Süre içinde açık cezaevlerine dönmeyenler haklarını kaybederek kapalı cezaevlerine alınacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla açık cezaevlerinde oluşabilecek yoğunlukların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce açık cezaevlerinde ilave personel görevlendirilmesi yapıldı, hükümlülerin giriş işlemlerinin yapılacağı masa sayısı da artırıldı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün çalışmasıyla, 20 Temmuz'dan itibaren denetimli serbestlik tedbiriyle cezalarının infazına devam edilecek hükümlülerle, açık cezaevine dönmesi gereken hükümlerin e-Devlet üzerinden infaz durumlarını sorgulamalarına olanak sağlanmıştı.
Bu tarihten itibaren hükümlüler, cezaevlerine gitmeden infaz durumları hakkında bilgi almıştı. Ayrıca hükümlülere cep telefonlarına gönderilen mesajla da infaz durumlarına ilişkin bilgi verilmişti.
Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "15 Ağustos akşamına kadar geri döneceklerin başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün, süresi içinde müracaat etmesi lazım. O süre 15 Ağustos'ta sona eriyor. 15 Ağustos'a kadar müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş, direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar." ifadesini kullanmıştı.