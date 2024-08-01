Açık hava keyfi

Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren ve her yıl Harbiye konserleri serisinde zengin bir takvim ile arka arkaya kapalı gişe etkinlikler gerçekleştiren BKM, ‘DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’ kapsamında bu yıl, 7 - 10 Ağustos arasında ve 12 Ekim’de unutulmayacak konserler serisine bir yenisini daha ekleyerek, müzikseverlere eşsiz anılar yaşatmaya hazırlanıyor.

7 Ağustos’ta; her parçasında aşkın izlerini taşıyan, Türk Pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde 'Aşkın Nur Yengi Senfonik' konseriyle, 8 - 9 Ağustos’ta 2 gün üst üste; gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, 'Ata Demirer Gazinosu' ile, 10 Ağustos’ta; müziğiyle farklı janrları bir araya getiren 'Antidepresan' ve 'Ateşe Düştüm' gibi hitleriyle gönüllerde taht kuran, konserlerindeki sahne performansıyla günlerce konuşulan Mert Demir ve 12 Ekim’de; yaşayan efsane, en büyük pop yıldızlarından biri olarak kabul edilen Grammy ödüllü Seal, Harbiye’nin büyülü atmosferinde Türk dinleyicisi ile buluşacak. REKLAM