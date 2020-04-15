Açık Kapı başvurusu sosyal yardım başvurusu ile bağdaştırıp E-Devlet'ten yardım başvuru yapanların sayısı artınca İçişleri Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı ve vatandaşları uyardı. Peki, Açık Kapı hizmeti nedir? Ne işe yarar? Bakanlık hangi uyarıda bulundu? İşte ayrıntılar...

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.

"BAYRAM HARÇLIĞI DAĞITILACAĞI HABERLERİ ASILSIZDIR!"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda "İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 tl yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 tl ve çocuklar için 100 tl bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına “Valilik Hizmetleri” hizmet alt başlığına “Diğer”, açıklama kısmına “para yardımı” yazıp başvuru yapabilirsiniz." gibi asılsız haber yapan, mesaj atan ve sosyal medyadan paylaşım yapanlar hakkında yasal işlemler başlatıldığını duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "AÇIK KAPI" DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan en son duyuruda:

"Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız şekilde Valilik ve Kaymakamlıklarımızda bulunan Açık Kapı Birimleri üzerinden sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Bakanlığımızca 2017 yılında kurgulanan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak bugün itibariyle 81 il Valiliğinde ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı birimlerinin temel görevi; Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve Kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.



Devletimizin, Koronavirüs salgını ile yoğun şekilde mücadelede eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir.



Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.