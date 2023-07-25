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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Açıkhava'da Ağustos'ta tiyatro keyfi

        Açıkhava'da Ağustos'ta tiyatro keyfi

        İBB Şehir Tiyatroları Ağustos ayında İstanbulluları Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde '12. Gece', 'Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi' ve 'İki Efendinin Uşağı' oyunlarıyla buluşturacaık.

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 09:50
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        Açıkhava'da Ağustos'ta tiyatro keyfi
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        İBB Şehir Tiyatroları Ağustos ayında yeni oyunlarla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Açık Hava Yaz Oyunları’nın 76. yılında İstanbullular, Şehir Tiyatroları'nın en beğenilen oyunlarından 12. Gece, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi ve İki Efendinin Uşağı'nı izleme fırsatı bulacak.

        William Shakespeare’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği 12. Gece, 24 Ağustos, 25 Ağustos tarihlerinde 21.00’de, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi; 26 Ağustos tarihinde 21.00’de, Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı; 27 Ağustos tarihinde 21.00’de sahnelenecek.

        Oyunların biletleri, 25 Temmuz 2023 Salı günü 11.00’de gişelerden, 11.15’te https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından satışa sunulacak.

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        #İBB Şehir Tiyatroları
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
        #tiyatro
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