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Açıköğretim AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman son! Anadolu Üniversite AÖF başvuru süresini uzattı

Açıköğretim AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri için son gün 5 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Açıköğretim ikinci üniversite okumak isteyen adaylar internet başvurularını yaptıktan sonra harç ödemesi yapacaklar. Ardından AÖF bürolarına giderek kayıt yaptıracaklar. İşte adım adım Açıköğretim AÖF ikinci üniversite başvuruları...

22.09.2018 - 08:50 | Güncelleme:

Açıköğretim AÖF ikinci üniversite okumak isteyen adaylar için son şans tanındı. Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite başvuru süresini 21 Eylül'den 5 Ekim'e kadar uzattı. Öğrenci adayları 5 Ekim'e kadar başvuruda bulunabilecekler. Peki AÖF ikinci üniversite başvuruları nasıl yapılır? AÖF için gerekli evraklar nelerdir?

AÇIKÖĞRETİM AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU KOŞULLARI

Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,
a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,
b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,
c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,
Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

HANGİ PROGRAMLARA BAŞVURABİLİRİM?

AÖF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN SON?

İnternet Başvuru İşlemleri 11 Eylül 2018 Salı günü saat 09.00'da başladı,
5 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna #link#www.anadolu.edu.tr/acikogretim##normallink#

 

 adresi Kılavuzlar bağlantısından veya #link#http://aof.anadolu.edu.tr##normallink#

 

 adresinden ulaşılabilir.

 

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