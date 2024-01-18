Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Acil durum rehberi: Beklenmedik anlarda kullanabileceğiniz hayat hileleri

        Acil durum rehberi: Beklenmedik anlarda kullanabileceğiniz hayat hileleri

        Zor durumlar karşısında anında çözüm bulmak kolay olmayabilir. Beklenmedik anlarda hayat kurtaran pratik hilelerle donanmış olmak, sakin kalmak ve etkili çözümler üretebilmek, hayatta kalma becerilerini geliştirmenin anahtarı olabilir. İşte, sizin için sürpriz durumlarla karşılaştığınızda hayat kurtaran bazı pratik hileler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bazı hayat tüyoları, günlük yaşantıda zorlandığımız veya uğraşmak istemediğimiz şeyler için kısayol oluşturabilir ve bu fikirler o anda aklımıza gelmeyebilir. İşte, zor veya beklenmedik durumlarda kullanabileceğiniz hayat hileleri...

        2

        Bazen mobilyalarınızın ayakları sallanmaya başlar ve insanlar genellikle sabitlemek için o bölgeye kağıt koyarlar. Bunun yerine bir bozuk para koyabilirsiniz, kağıt yırtılabileceğinden ve madeni paralar sağlam olduğundan bu çözüm daha güvenilir olabilir.

        3

        Çamaşır makinesinde çamaşırların kırışmasını önlemek için içine buz küpleri ekleyebilirsiniz, bu yöntemle buhar kırışıklıkları yumuşatacak ve kumaş daha az buruşuk görünecektir ancak çok kalın kumaşlarda işe yaramayabilir, çarşaf gibi ince kumaşlarda kullanabilirsiniz.

        4

        Yemek pişirirken kaymasını önlemek için kesme tahtasının üzerine lastik bantlar koyabilirsiniz.

        5

        Yırtılmış bir sinekliği ojeyle onarabilirsiniz, böylece sırf küçük bir delik var diye yenisini almak zorunda kalmazsınız.

        6

        Yiyecekleri daha hızlı soğutmak için pişirmeden önce tabakları dondurucuya koyabilirsiniz ancak tabaklarınızı çatlatmamak için buzluğa girebilecek türden olduğundan emin olmalısınız.

        7

        Diş fırçanızı koyacağınız bir bardak yoksa ve lavabonuz kirliyse sıradan bir mandal kullanabilirsiniz.

        8

        Spor ayakkabıları çabuk kirlenen eşyalardır ve bazı uzmanlar, ayakkabıları yıkarken birkaç eski havluyu da çamaşır makinesine koymanın daha iyi olacağını düşünüyor. Bu sayede makinede yeterince eşya olacak ve ayakkabılar sürekli cama çarpmayacaktır ancak beyaz spor ayakkabı yıkıyorsanız beyazları boyamayacak renkte kumaşlar kullanmalısınız.

        9

        Birbirine karışan kabloları her seferinde çözmek sinir bozucu bir hale gelebilir bu yüzden kabloları tuvalet kağıdı rulolarında saklayabilirsiniz, bu sayede kablolar karışmayacaktır.

        10

        Yağlı fırın tepsileriyle uğraşmak yorucu bir hale geldiğinde bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

        11

        Kapınızın kilitlenmesini istemiyorsanız sıradan bir lastik bant kullanarak bu durumdan kurtulabilirsiniz.

        12

        Duvara bir şey yapıştırdığınızda tutkal veya yapıştırıcı izi kalabilir ve bu izleri çıkartması kolay değildir, kurtulmak için iz kalan bölgeye bebek yağı sürerek pamuk yardımıyla çıkartabilirsiniz.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynakları: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklanıyor
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        Bahar 2 çocuk annesiydi! "Yanlışlıkla vurdum!"
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        MSB: Günde ortalama 5 hedef vuruldu
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Kayak tesisinde şambrelle gelen ölüm! "Tel örgülerde açıklık vardı" iddiası!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Oliveira'nın dönüşü erken olabilir!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Deprem etkisi yaratan toprak kayması!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası!
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        'Bavul cinayeti' davasında karar
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        O kentte doğal afetler iki kat arttı!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kızıldeniz'de neler oluyor?
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var