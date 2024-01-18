Haberler Yaşam Acil durum rehberi: Beklenmedik anlarda kullanabileceğiniz hayat hileleri

Acil durum rehberi: Beklenmedik anlarda kullanabileceğiniz hayat hileleri Zor durumlar karşısında anında çözüm bulmak kolay olmayabilir. Beklenmedik anlarda hayat kurtaran pratik hilelerle donanmış olmak, sakin kalmak ve etkili çözümler üretebilmek, hayatta kalma becerilerini geliştirmenin anahtarı olabilir. İşte, sizin için sürpriz durumlarla karşılaştığınızda hayat kurtaran bazı pratik hileler... Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:04 facebook

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Bazı hayat tüyoları, günlük yaşantıda zorlandığımız veya uğraşmak istemediğimiz şeyler için kısayol oluşturabilir ve bu fikirler o anda aklımıza gelmeyebilir. İşte, zor veya beklenmedik durumlarda kullanabileceğiniz hayat hileleri...

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Bazen mobilyalarınızın ayakları sallanmaya başlar ve insanlar genellikle sabitlemek için o bölgeye kağıt koyarlar. Bunun yerine bir bozuk para koyabilirsiniz, kağıt yırtılabileceğinden ve madeni paralar sağlam olduğundan bu çözüm daha güvenilir olabilir.