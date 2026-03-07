Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Sağlık Acillerde yoğunluk: Poliklinik gibi kullanılıyor | Sağlık Haberleri

        Acillerde yoğunluk: Poliklinik gibi kullanılıyor

        Acil Tıp Uzmanı Dr. Sedat Özbay, acil servislerin normal poliklinik gibi kullanılmaya başlandığından dolayı acil servisteki hasta yükünün arttığını ve gerçek acil vakaların hastaneye ulaşımının zorlaştığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Acillerde yoğunluk: Poliklinik gibi kullanılıyor

        Acil durumları "hastanın hayatını tehlikeye atan, çok acil şekilde tıbbi müdahale gerektiren, tanı ve tedavisinde çok hızlı davranılması gereken durumlar" olarak tanımlayan Acil Tıp Uzmanı Dr. Sedat Özbay, "Bu uzun süredir kamuoyunda lanse ediliyor. Biz de bütün platformlarda acil servislerin nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili, hangi durumlarda kullanılması gerektiğini deklare ediyoruz. Travmalar, kardiyovasküler yetmezlikler, ani bilinç kayıpları, göğüs ağrıları, kalp krizi gibi hayatı tehdit eden durumlarda hastaların acil servise başvurması gerekmektedir" dedi.

        "ACİL VAKALARIN HASTANEYE ULAŞIMI ZORLAŞIYOR"

        Acil servislerin poliklinik gibi kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Özbay, "Maalesef acil servisler son zamanlarda normal poliklinik gibi kullanılmaya başlandığından dolayı acil servisteki hasta yükü artmakta ve gerçek acil vakaların hastaneye ulaşımı zorlaşmakta ya da acil servisteki hizmetlerinden faydalanma imkânı giderek azalmaktadır. Bu durum aynı zamanda acil serviste öngörülemez bir iş gücü artışına, bununla beraber tıbbi hatalara yol açma riskine, fiziksel olarak şiddete dönüşme potansiyeline ve dolayısıyla sağlık personeli ve hekimlerde tükenmişlik sendromuna neden olmaktadır" diye konuştu.

        Acil servise başvuran hastalara da değinen Özbay, "Artık rutine binmiş bir hasta skalamız var. Bu dönemde en sık tansiyon yükseklikleri, şeker düzensizlikleri ve bununla beraber iftar sonrasında aşırı yemeye bağlı hazımsızlık, karın ağrısı, ishal gibi gastrointestinal problemler karşımıza çıkmaktadır" ifadelerine yer verdi.

