Açlık sınırı 14 bin TL'yi aştı
Türk-İş verilerine göre kasım ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırı ise 45 bin 687 TL oldu
Türk-İş, Kasım 2023 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 14 bin 25 TL olarak hesaplandı.
Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı 45 bin 687 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 18 bin 240 TL'ye yükseldi.
Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay):
MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 80
Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2.49 oranında gerçekleşti. Son 1 yıldaki değişim oranı ise yüzde 80.12 oldu.
Gıda harcamasındaki değişim(%):