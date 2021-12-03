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Acting'in galası yapıldı

Tatbikat Sahnesi, Erdal Beşikçioğlu'nun da oynadığı 'Acting' oyununu seyirciyle buluşturdu

Acting'in galası yapıldı
Acting'e gala
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HABERTURK.COM

Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Yılmaz'ın rol aldığı Tatbikat Sahnesi'nin yeni oyunu Acting'in İstanbul prömiyeri önceki gece Fişekhane'de görkemli bir davetle gerçekleşti. Cinayetten hüküm giymiş bir oyuncu-yönetmenin diğer iki hücre arkadaşıyla hapishanedeki oyunculuk üzerine sohbetlerini konu alan Acting İstanbul'daki ilk gösterimde ünlü isimleri ağırladı. Burcu Özberk, Gözde Kansu, Gülsim Ali, Deren Talu, Jasmine Berkiş, Gürgen Öz, Burak Can, İpek Karapınar, Sude Zülal Güler, Helin Kandemir gibi çok sayıda ünlü oyuncunun izlediği gösteri ayakta alkışlandı.

'TİYATRO SANATÇISI OLMAK İSTEMİYORLAR'
Erdal Beşikçioğlu sahne sonrası 'Acting' ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi; "Güzel bir oyun, göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Sektörün şahane bir eleştirisi var. Sektör eleştirisini üçüncü bir gözden okuyup kendi içimizdeki durumu da içine dahil ederek seyirciyle buluşturduğumuz zaman çok daha keyifli bir hale geldi oyun. Sanırım izleyici de oyundan büyük keyif aldı. Daha ne olsun dünyanın en mutlu insanıyım ben şu an. Biz bu oyunu Elvin ile birlikte yönettik. Biz konservatuvardan beri aynı zamanda iyi arkadaşız Elvin'le. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Ve öyle olunca çalışması da keyifli oluyor.''

Genç oyuncularla ilgili fikri sorulan Erdal Beşikçioğlu, ‘'Şu anda hiç kimse tiyatro sanatçısı olmak istemiyor. Okullarımızın hepsi eskiden tiyatroya sanatçı yetiştirirdi. Şimdi televizyon dünyasının magazine malzeme olacak oyuncu yetiştiriyoruz. Bir taraftan o da olur elbette. Ama bir taraftan sahne üzerine sahne üzerinde yetiştirilmiş oyuncular lazım. Sezonunda boş kalmış oyuncuların sahneyi doldurmasındansa sahne üzerinde sürekli zaman geçirip boş zamanlarında dizi yapan oyunculara ihtiyacımız var açıkçası. Sanıyorum bu da zamanla yavaş yavaş yerini bulacak'' diye konuşarak tiyatro sahnelerinin sahne üzerinde eğitim almış ve iyi yetişmiş oyunculara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

'Acting'in Konusu:
Bir hapishane hücresi... Dolandırıcı 'Gepetto' ile onun hücre arkadaşı gizemli ve dilsiz 'Horace'ın yanına cinayetten hüküm giymiş oyuncu ve yönetmen 'Robert' katılır... Oyunculuk sayesinde Robert ve Gepetto arasında bir bağ oluşur. Ancak iki mahkûm oyunculuğa aynı anlamı yüklemezler. 'Gepetto' işin yalnızca şöhret kısmında; 'Robert' ise oyunculuk sanatına odaklanır. Bununla beraber, 'Robert' yavaş yavaş tiyatro sahnesine dönüşen bu hücrede 'Gepetto'ya oyunculuğu öğretecektir. Usta, çırağının sınırlarını zorlayıp onunla mesleğin tüm sırlarını paylaşarak akıl almaz bir bahse girer: 'Gepetto'yu dünyanın en iyi oyuncusu yapmak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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