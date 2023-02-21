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Acun Ilıcalı acı haberi duyuruyor: Survivor yarışmacıları depremi öğreniyor!

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği büyük deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşanan acı olayın ardından diziler ve eğlence programları yayınlarına ara vermişlerdi. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara deprem haberini verdiği iddia edildi

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  • Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu, gözyaşları sel oldu! Survivor yarışmacıları büyük deprem felaketini öğreniyor!

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Binlerce bina yıkılırken son açıklanan verilere göre 42 bin 310 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından dizilere ve eğlence programlarına ara verildi. Survivor 2023 ekranlara geri dönerken akıllara 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu gelmişti. Bu akşam yayınlanacak bölümde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi duyurması bekleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
  • Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu, gözyaşları sel oldu! Survivor yarışmacıları büyük deprem felaketini öğreniyor!

    SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREM FELAKETİNİ ÖĞRENİYOR!

    İki haftalık aranın ardından Survivor dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde acil durum konseyinin toplanacağı bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın, Survivor yarışmacılarına deprem felaketini açıklayacağı iddia edildi. 
  • Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu, gözyaşları sel oldu! Survivor yarışmacıları büyük deprem felaketini öğreniyor!

    Sosyal medyada yayımlanan videoda yaşanan deprem felaketinden bahseden Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" diyor. Kahramanmaraş depremini öğrenen yarışmacıların göz yaşlarına boğuluyor. 
  • Acun Ilıcalı acı haberi duyurdu, gözyaşları sel oldu! Survivor yarışmacıları büyük deprem felaketini öğreniyor!

    6 YARIŞMACI YARIŞMADAN ÇEKİLDİ İDDİASI!

    Verilen aranın ve deprem haberinin ardından Survivor 2023'te 6 ismin de yarışmayı bıraktığı iddia ediliyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacıların durumu netlik kazanacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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