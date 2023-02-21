Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Binlerce bina yıkılırken son açıklanan verilere göre 42 bin 310 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından dizilere ve eğlence programlarına ara verildi. Survivor 2023 ekranlara geri dönerken akıllara 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusu gelmişti. Bu akşam yayınlanacak bölümde Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara depremi duyurması bekleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar...