Acun Ilıcalı medya kariyerine 1990'lı yıllarda spor muhabirliği yaparak başladı. 2002 yılında Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları için programlar ve içerik üretti. Kendisinin hazırlayıp sunduğu gezi-eğlence programı Acun Firarda ile 100'den fazla ülke gezerek büyük bir başarı yakaladı. Ulaştığı yüksek izlenme oranları ile de ülkenin en popüler isimlerinden birisi oldu. Peki, Acun Ilıcalı kimdir? Acun Ilıcalı kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ailesi aslen Erzurum'un Ilıca ilçesinden olan Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. İlkokulu Edirne'de bitirdikten sonra, orta öğrenimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde (eski adı Kadıköy Maarif Koleji) tamamladı. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde başlayan Ilıcalı, öğrenim hayatını yarıda bırakarak iş hayatına giriş yapmıştır.

Ilıcalı,22 yaşında medya sektörüne ilk adımını attı ve Show TV'de spor muhabiri olarak çalışmaya başladı. Uzun yıllar muhabir olarak çalıştıktan sonra, 2004 yılında kendi prodüksiyon şirketi Acun Medya'yı kurarak kısa sürede Türkiye'nin en büyük prodüksiyon şirketlerinden biri haline getirdi. İlk kez 2008 yılında Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde yer aldı. Acun Ilıcalı medya kariyerine 1990'lı yıllarda spor muhabirliği yaparak başladı. 2002 yılında Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları için programlar ve içerik üretti.

Kendisinin hazırlayıp sunduğu gezi-eğlence programı Acun Firarda ile 100'den fazla ülke gezerek büyük bir başarı yakaladı. Ulaştığı yüksek izlenme oranları ile de ülkenin en popüler isimlerinden birisi oldu.

2004 yılında kendi yapım şirketi Acun Medya'yı kuran Ilıcalı; Var mısın Yok musun?, Fear Factor, Survivor, Yetenek Sizsiniz, O Ses, Yok Böyle Dans, Rising Star ve Ninja Warrior gibi dünyaca ünlü birçok formatın haklarını satın alarak Türk izleyicisine uyarladı ve en çok izlenen televizyon kanallarının prime time kuşaklarında yayınladı.

Acun Medya, 2013 yılında TV8 kanalını bünyesine dahil etti. Acun Medya prodüksiyonlarıyla TV8, %1'lik izlenme oranından, Türkiye'nin en çok izlenen TV kanalları arasına girdi. Daha sonra Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından biri olan Doğuş Yayın Grubu ile de ortaklığa imza attı.

2016 yılında TV8,5 adlı eğlence ve spor kanalını da hayata geçirdi ve kısa sürede kanalı ülkenin en çok izlenen tematik kanalları arasına taşıdı.

Ilıcalı'nın medya sektöründeki ilk uluslararası girişimi 2016 yılında Yunanistan'da gerçekleştirdiği projelerle başladı. Acun Medya, Yunanistan'da O Ses, Survivor, Yetenek Sizsiniz ve İşte Benim Stilim gibi birçok programın prodüksiyonunu yaptı. Skai TV'de yayınlanan programlar %70 civarında izlenme oranlarına ulaşarak Yunan televizyon tarihinde rekor kırdı.

Yunanistan'da elde edilen başarılar neticesinde Acun Medya, dünyadaki bir ilki gerçekleştirerek spor ve realityi bir araya getiren bir format geliştirdi. Yepyeni bir yarışma programı olan Exathlon; A.B.D., Meksika, Romanya, Kolombiya, Brezilya ve Macaristan gibi birçok ülkede yayınlandı. Günümüzde, Exathlon yayınlandığı her ülkede en çok izlenen programlar arasındadır. Exathlon'un yayınlandığı ülkelerde başarılı olmasıyla birlikte Ilıcalı, Meksika'nın en büyük medya grubunun sahibi Ricardo Salina ile ortak olarak ülkenin en çok izlenen TV kanallarından Azteca Uno'nun gündüz ve akşam kuşakları için üç yıl boyunca içerik üretimi konusunda anlaşma sağlamıştır.

Acun Medya bugün, geliştirdiği kendi formatları ve haklarını satın aldığı dünyaca ünlü programlarla dünyanın dört kıtasında, 10'dan fazla ülkede onlarca prodüksiyon gerçekleştirmektedir.

Üç evlilik gerçekleştiren Ilıcalı'nın bu evliliklerden dört kızı bulunmaktadır. 1989 yılında Seda Başbuğ ile evlenmiş, bu evlilikten Banu adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Kızının doğumundan on ay sonra anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, 1993 yılında ilk eşinden boşanmıştır. 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenen Ilıcalı'nın bu evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha olmuştur. İkinci eşinden 2016 yılında boşandıktan sonra 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlenen Ilıcalı'nın bu evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunmaktadır.

En büyük tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmektir çünkü hayat bir oyun sahasıdır mottosuyla yaşayan Ilıcalı, adrenalin ve hız tutkusu ile de bilinmektedir. Ayrıca diğer hobileri arasında yarış tekneleri, spor arabalar ve motosikletler yer almaktadır. Dünyanın yükselen trendleri arasında yer alan e-spor ile de yakından ilgilenmektedir. İleri derecede futbol ve basketbol tutkunu olan Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarıdır.

Banu Ilıcalı kaç yaşında?

29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. (28 yaşında)

Melisa Ilıcalı kaç yaşında?

Melisa ılıcalı 4 yaşındadır.

Leyla Ilıcalı kaç yaşında?

Leyla Ilıcalı, 2004 yılında doğdu. 14 yaşındadır.

Yasemin Ilıcalı kaç yaşında?

Yasemin Ilıcalı ise 2007 doğumludur. 11 yaşındadır.

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