Şeyma Subaşı'ya ablası Kübra Açıl'dan destek

Zeynep Yılmaz ile evliyken tanıştığı Şeyma Subaşı ile birlikte olmaya başlayan ve bu ilişkiden de Melisa adında bir kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde evliliğini bitirmişti. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, kardeşine destek oldu