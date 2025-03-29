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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Acun Ilıcalı: Yabancı hakem istiyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Acun Ilıcalı: Yabancı hakem istiyoruz

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Bodrum FK maçının ardından yabancı hakem taleplerini yeniden dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 00:21 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:21
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        "Yabancı hakem istiyoruz"
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        Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yabancı hakem uygulamasını savundu.

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 4-2 kazandıkları Sipay Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulunan Ilıcalı, son zamanların favori takımlarından biriyle mücadele ettiklerini söyledi.

        Bodrumspor'un son haftalarda kalesini gole kapattığını hatırlatan Ilıcalı, "Lig'de son haftalara girince özellikle düşme hattındaki takımların da performansı çok arttı. Oyuncularımız maça konsantre başladılar ve güzel sonuç aldık." dedi.

        Bodrum'da çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Ilıcalı, yaşanan münferit olayları Bodrumspor camiasıyla bağdaştırmadıklarını ifade etti.

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        Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacakları müsabakaya yerli hakem atanmasıyla ilgili soru üzerine Ilıcalı, şöyle konuştu:

        "Ağustos ayı ortasından beri yabancı VAR, yabancı hakem diyoruz. Başka söylemimiz olmadı, haftalarca aylarca bunu söyledik. Biz yabancı hakem istedik. Bunun sebebi de adalet istememizdi. Yabancı hakemler hakkında eleştiride bulunmadık. Bugünkü maçta bile hiç alakasız bir penaltı oldu. Penaltı olduğunu asla düşünmüyoruz. VAR'dan geldi penaltı. VAR da yabacıydı ama asla bununla ilgili art niyet mesajı vermiyoruz. 'Hatadır' dedik. Bir kez daha söyleyeyim. Yabancı hakem istememizin sebebi, yabancı hakemler hata yapmayacak demek değil, hata yapsın ama bugün bize yapsın, yarın başka takıma yapsın. Hatalar eşit dağılsın, bir takım üzerine yoğunlaşmasın diye biz yabancı hakem istedik. Avantaj bir takıma gitmesin, hatalar da dağılsın."

        "ADALET İSTİYORUZ"

        Hakemlerin hata yapabileceğini, yabancıların da hata yaptığını dile getiren Ilıcalı, "Bizim Avrupa Kupası'nda penaltılarımız verilmedi ama gidip de açıklamalar yapmadık. Bizim duruşumuz belli, net. Biz adalet istiyoruz. Bekleyip bekleyip 'Yabancı VAR'ı ben istedim' deyip yabancı VAR aleyhinde açıklamalar yapmadık. Hiçbir şey söylemeyip her şeye muhalif de değiliz." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ile Galatasaray maçının güzel geçmesinden sonra yabancı hakem istediğini belirten Ilıcalı, Trabzonspor'un da yabancı hakem istediğini aktardı.

        Fenerbahçe'nin devamlı aynı şeyi söylemesine rağmen "Fenerbahçe'den açıklama gelmedi" söyleminin ortaya atıldığına değinen Ilıcalı, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "50 kere söyledik bu da 51. olsun, yine açıklayalım. Yabancı hakem istiyoruz. Bizce yabancı hakem doğrusu. Evimizdeki maçlara da yabancı hakem istiyoruz. Dışarıda yabancı içeride Türk hakem istemiyoruz, hep yabancı hakem istiyoruz. Bundan sonraki gelişmeleri de takip ediyoruz. Bize göre, bugün Türk hakemlerinin yaşadığı baskı maalesef yabancı hakemlerin gelmesini gerektiriyor. İnşallah takımımıza güveniyoruz, bundan sonraki maçlarda da güzel başarılar getireceğini inanıyoruz. Tadic'in de bugün 100. maçı idi. Kutlama yaptık ve ona güzel bir forma hediye ettik. İnşallah takımıza güzel katkılar sunmaya devam edecek. Şimdiden hayırlı bayramlar."

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