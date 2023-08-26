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Ada'da Ozan Tufan fırtınası! Zirveye çıktı... İngiltere Championship'in 4. haftasında Hull City, konuk ettiği Bristol City ile 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin tek golü milli oyuncu Ozan Tufan'dan geldi Habertürk Giriş: 26.08.2023 - 09:57 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:57 facebook

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 4. hafta mücadelesinde sahasında Bristol City ile karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Hull City'nin golü 17. dakikada milli futbolcu Ozan Tufan'dan gelirken, Bristol City'nin golünü ise 62. dakikada Nahki Wells kaydetti. Müsabakada 61 dakika oyunda kalan Ozan Tufan, yerini bir dönem Denizlispor'da forma giyen Oscar Estupinan'a bıraktı. Bu sonucun ardından Hull City 7 puanla 5´inci sıraya, Bristol City ise 5 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.

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4 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ Milli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere Championship'in 4. hafta açılış maçında ağları havalandırarak bu sezonki toplam gol sayısını 4'e çıkardı. Hull City´nin ligin 2. haftasında sahasında konuk ettiği Sheffield Wednesday ağlarına 3 gol birden atarak hat-trick yapan 28 yaşındaki orta saha, Bristol City'i de boş geçmedi.