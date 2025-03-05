Adak kurban yenir mi? Adak kurban yemek günah mı?

Adak kurbanı, dileğinin gerçekleşmesi amacıyla ya da Allah’a şükür için adanan bir kurban çeşididir. İbadet amacıyla kesilen adak kurbanı, belirli bir adanmışlığa dikkat çekmek için gerçekleştirilen bir ibadet türüdür. Peki, Adak kurban yenir mi, kurbanı kesen kişi ve ailesi bu kurban etinden yiyebilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre adak kurbanının adayan kişi ve ailesi bu eti tüketmemelidir. Aksi takdirde, adak yerine getirilmemiş sayılır ve dini hükümler açısından bu durum günah olarak kabul edilir. İşte Diyanet ile adak kurban yemenin günah olup olmadığına ilişkin tüm detaylar…

ADAK KURBANI NEDİR?

Adak, bir Müslümanın dini zorunluluğu olmamasına rağmen Allah’a ibadet olarak bir şey yapmayı söz vermesidir. Adak kurbanı ise, bireyin bir dileğinin gerçekleşmesi halinde kesmeye niyet ettiği kurbana verilen addır. İslam dininde önemli bir yere sahip olan adak kurbanı ibadeti, vacip ya da farz değildir fakat adanmasının ardından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olarak kabul edilir.

ADAK KURBANI KİMLERE DÜŞER?

Bir bireyin kendi iradesiyle verdiği bir taahhüt olan adak, belirli bir şartla adanmışsa ve o şart gerçekleşmişse, artık adanan o kurbanın kesilmesi vacip durumuna gelir. Adanan kurbanın kesilmesiyle birlikte adak yerine getirilmiş olur. Fakat bu adak kurbanının kimler tarafından yenilip yenilmeyeceği konusu İslam alimlerinin üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre:

Adak kurbanı, adayan kişi ve ailesinin yemesi için değil, başkalarına ikram etmesi için kesilir.

Adak kurbanını, sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yiyemez.

Adanan kurbanın eti, ihtiyaç sahibi ve fakir insanlara dağıtılmalıdır.

Diyanet’in açıklamalarına göre; bir Müslüman adak kurbanı kesmişse bu hayvanın etinden; kendisi, eşi, çocukları ve anne-babası yiyemez. Fakat diğer akrabaları, komşuları ve muhtaç kişiler bu kurbanın etinden yararlanabilir.

ADAK KURBANI YEMEK GÜNAH MI?

İslam alimlerinin görüşlerine göre, adak kurbanının etinden adayan kişinin yemesi caiz görülmez yani uygun değildir. Kişinin Allah için adadığı bu kurbanın etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekir. Eğer adağı gerçekleştiren kişi ya da bakmakla yükümlü olduğu ailesi (annesi, babası, eşi, çocukları) bu etten yerse, yedikleri miktarı ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak vermeleri gerekir. Bu durumu yerine getirmemek ise günah olarak görülür.