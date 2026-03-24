Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir’e açtığı tazminat davasını kazandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e karşı açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Gürlek, kazandığı 150 bin TL tutarındaki tazminatı AFAD'a bağışladı.

Anka'nın haberine göre; Adalet Bakanı Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında açtığı tazminat davaları İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından birleştirilmesine karar verilmişti.

Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel, hem de Grup Başkanvekili Emir hakkında toplam 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Bakanlık kaynakları, Gürlek’in ödenen tazminatı AFAD’a bağışladığını kaydetti. Dava, Özel'in 17 Haziran 2025'teki CHP grup toplantısında ve Murat Emir'in aynı yıl Haziran ayında düzenlediği basın toplantısında Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle açılmıştı.