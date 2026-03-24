        Haberler Gündem 3. Sayfa Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir’e açtığı tazminat davasını kazandı | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir’e açtığı tazminat davasını kazandı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e açtığı manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, iki isim hakkında toplam 150 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Gürlek'in kazandığı tazminatı AFAD'a bağışladığı bildirildi

        Habertürk
        Giriş: 24.03.2026 - 15:00
        Özel ve Emir'e açtığı davayı kazandı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e karşı açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Gürlek, kazandığı 150 bin TL tutarındaki tazminatı AFAD'a bağışladı.

        Anka'nın haberine göre; Adalet Bakanı Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında açtığı tazminat davaları İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından birleştirilmesine karar verilmişti.

        Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel, hem de Grup Başkanvekili Emir hakkında toplam 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

        Bakanlık kaynakları, Gürlek’in ödenen tazminatı AFAD’a bağışladığını kaydetti. Dava, Özel'in 17 Haziran 2025'teki CHP grup toplantısında ve Murat Emir'in aynı yıl Haziran ayında düzenlediği basın toplantısında Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle açılmıştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de komşularının bayramını kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Rize'de komşularının bayramını kutladı.Erdoğan, baba ocağının bulunduğu Güneysu ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada komşularıyla sohbet eden Erdoğan, vatandaşların bayramını tebrik etti.  

        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Aşkını uçurdu
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
