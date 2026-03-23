Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: Şubat ayında 787 operasyonda 1877 şüpheli tutuklandı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şubat ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 787 operasyon düzenlendiğini, 1877 şüphelinin tutuklandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 11:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürlek: Şubat'ta 1877 kişi tutuklandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, şubat ayında uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 787 operasyon düzenlendiğini, 1877 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

        Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 yılı Şubat ayı içerisinde 81 ilimizde 171 Cumhuriyet başsavcılığımızın talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1877 şüpheli tutuklanmış, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum. Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

