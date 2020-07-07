AA

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısı'nda kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.

Bakan Gül, "Ana muhalefet partisi lideri ya bir kanunun nasıl çıkacağını bilmiyor ya da Meclis'in milletten aldığı kanun yapma yetkisinden rahatsız. Siyaset tarihimize oyunu kullanamayan Genel Başkan olarak geçen biri için ilk ihtimali yabana atmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda bugün yaptığı konuşmada, barolara ilişkin kanun teklifi hakkında Bakan Gül'ün görüşünün alınmadığını iddia ederek, "Onu da teğet geçtiler. Saray her şeyi biliyor. Onun bile düşüncesini almıyorlar. Adalet Bakanı'na sesleniyorum, eğer bu kanun TBMM'den geçiyor ve sen de sesini çıkarmıyorsan, sen gerçek Adalet Bakanı değilsin." demişti.