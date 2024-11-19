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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Kararname çalışması tamamlandı

        Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Kararname çalışması tamamlandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 20:51 Güncelleme: 19.11.2024 - 21:22
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        Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Kararname çalışması tamamlandı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

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