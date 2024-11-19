Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Kararname çalışması tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum.