Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı yapacak. Milyonlarca hakim ve savcıyı ilgilendiren haberi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıkladı. Peki, 1300 hakim savcı alımı ne zaman yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI HAKİM SAVCI ALIMI YAPACAK

2019 yılı sona ermeden 1300 yeni hakim ve savcı alımı da yapılacağını belirten Adalet Bakanı, "Yargı reform paketi 5 yıllık süreci kapsıyor. Yargı reformu belgesi tüm milletimizin yargı reform belgesidir. Yargı hiçbir yapıya teslim edilemez. Bu belgeler daha iyisini bulmak adına revize edilmesi gereken belgelerdir. Eleştiriler de oldu, bizim için çok değerlidir. Bu belge güven veren ve erişilebilir adalet yaklaşımıyla hazırlandı. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlamak için çalışmayı başlattık.Hukuk mesleğine giriş sınavı getiriyoruz. Bir meslek sınavına girilecek ondan sonra mesleğe kabul işlerinde süreç başlayacak. Nitelikli hukukçu yetişmesine katkı sağlayacak. Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsiyoruz. Hem teori hem pratiği artıracak. Hakim yardımcılığından sonra hakim olmak için sınava girecek. Tüm bu süreçlerden sonra hakim ve savcı cübbesini giyip mesleğini ifa edebilecek." dedi.

2019 HAKİM SAVCI ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından henüz hakim savcı alımı tarihleri belli olmadı. Konuyla ilişkin açıklamalar geldiğinde detaylar haberimizde olacaktır.