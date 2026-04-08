Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 15 bin personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alımlarda adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi farklı kadrolar yer alacak. Başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden yapılması planlanırken, adaylar resmi ilanların yayımlanmasını yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak ve kadro dağılımı netleşti mi? İşte sürece dair merak edilen tüm detaylar…
Adalet Bakanlığı bünyesinde 2026 yılı içerisinde yapılması planlanan 15 bin personel alımı, gündemdeki yerini koruyor. Adaylar, sürece dair resmi açıklamaları yakından takip ederken, adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilecek kadroların detayları, başvuru şartları ve takvimin yayımlanacak ilanla birlikte netlik kazanması bekleniyor. Başvuruların önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, “Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak?” sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte tüm detaylar…
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 15 bin personel istihdamı gerçekleştirecek. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan henüz yayınlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Mevcut bilgilere göre, Nisan ayında yapılacağı öngörülüyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL?
Alım kapsamında yer alması beklenen kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi pozisyonlar bulunuyor. Resmi ilan yayımlandığında ise başvuru takvimi, aranan şartlar ve kadro dağılımına dair tüm ayrıntılar belli olacak.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.