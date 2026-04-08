Adalet Bakanlığı bünyesinde 2026 yılı içerisinde yapılması planlanan 15 bin personel alımı, gündemdeki yerini koruyor. Adaylar, sürece dair resmi açıklamaları yakından takip ederken, adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilecek kadroların detayları, başvuru şartları ve takvimin yayımlanacak ilanla birlikte netlik kazanması bekleniyor. Başvuruların önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, “Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler olacak?” sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte tüm detaylar…