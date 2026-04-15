Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman, resmi duyuru yapıldı mı, başvuru şartları belli oldu mu?

        2026 yılı içerisinde Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 15 bin kişilik personel alımı için adayların bekleyişi sürüyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görev yapacak kadroların detaylarının başvuru duyurusuyla birlikte netleşmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak alımlara ilişkin başvuru takvimi, kadro dağılımı ve başvuru koşulları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 12:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılı kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından 15 bin kişilik personel alımı yapılması planlanıyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında istihdam edilmek üzere infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadroların açılması bekleniyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek alımlara ilişkin başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması öngörülürken, adaylar resmi ilan ve takvimin açıklanmasını bekliyor. Peki, başvuru tarihleri netleşti mi, branş ve kadro dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar haberimizde…

        2

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK

        Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 15 bin personel istihdamı gerçekleştirecek. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan henüz yayınlanmadı.

        3

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre, Nisan ayında yapılacağı tahmin ediliyor.

        4

        BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

        İstihdam doğrultusunda beklenen kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi pozisyonlar bulunuyor. Başvuru takvimi, aranan şartlar ve kadro dağılımına dair tüm ayrıntılar resmi ilan yayınlandığında kesinlik kazanacak.

        5

        BAŞVURULAR NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
