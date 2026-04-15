Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman, resmi duyuru yapıldı mı?
2026 yılı içerisinde Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 15 bin kişilik personel alımı için adayların bekleyişi sürüyor. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görev yapacak kadroların detaylarının başvuru duyurusuyla birlikte netleşmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak alımlara ilişkin başvuru takvimi, kadro dağılımı ve başvuru koşulları merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında 15 bin personel istihdamı gerçekleştirecek. Adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendirilecek kadrolara ilişkin resmi ilan henüz yayınlanmadı.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Mevcut bilgilere göre, Nisan ayında yapılacağı tahmin ediliyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
İstihdam doğrultusunda beklenen kadrolar arasında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi pozisyonlar bulunuyor. Başvuru takvimi, aranan şartlar ve kadro dağılımına dair tüm ayrıntılar resmi ilan yayınlandığında kesinlik kazanacak.
BAŞVURULAR NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.