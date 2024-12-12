Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman, ayın kaçında? 1000 Hakimlik ve savcılık yardımcılığı sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanı, giriş belgesi gibi detaylar belli oldu. Yayınlanan ilana göre 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. İşte Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı