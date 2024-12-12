Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman, ayın kaçında? 1000 Hakimlik ve savcılık yardımcılığı sınavı giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı giriş belgesini yayınladı. Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, mesleğe kabul öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitim alacak. Peki Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı ne zaman, ayın kaçında, giriş belgesi nereden alınır?
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanı, giriş belgesi gibi detaylar belli oldu. Yayınlanan ilana göre 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. İşte Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı
HAKİMLİK SAVCILIK 2024 SINAVI NE ZAMAN?
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı bu sene ÖSYM tarafından 21-22 Aralık’ta yapılacak.
Bu kapsamda 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,
100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,
50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.
SINAV YERLERİ BELLİ OLDU
2024-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ile 2024-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2024-İdari Yargı) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 11 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
ÖSYM UYARDI
21-22 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;
- Adaylar, 21 Aralık 2024 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile Ortak Alan Bilgisi Testi’nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra; Adli Yargı Testi’nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
- Adaylar, 22 Aralık 2024 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi’nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00’dan sonra; İdari Yargı Testi’nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.