Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 11 bin personel alımı yapılacak olan Adalet Bakanlığı'na, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, Adliyelere ve Bakanlık merkez teşkilatlarına zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personeli şeklinde kadro dağılımı yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

11 bin personel alımı yapılacak olan Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi henüz belli olmadı. Personel alımı Resmi Gazetede yayımlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.