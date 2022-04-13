Adalet Bakanlığı, Şubat 2022 yılında bakanlık kadrolarında görevlendirilmek üzere 12 bin 823 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1-17 Mart 2022 tarihlerinde E-Devlet sistemi üzerinden tamamlanmıştı. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru alımı için (KPSS-2020) KPSSP3, (KPSS-2020) KPSSP93, (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puana sahip olmak gerekiyordu. Başvuru şartlarını barından ve işlemini tamamlayan adaylar arasında boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar için gözler Nisan ayındaydı. İşte başvurularla ilgili son durum