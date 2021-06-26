Adana'da 3 kadının altın kolyesini çalan kapkaç zanlısı tutuklandı

AA

Merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerindeki semt pazarlarında son bir ayda alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen F.G, G.E. ve A.K'nin boynundaki altın kolyeleri bisikletli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Kadınların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, 3 olayı da Y.K'nin (46) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının pazar alışverişinden dönen 2 kadının peşinden gitmesi güvenlik kamerasına yansıdı.