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Adana'da bir kişi evinde yatarken dışarıdan açılan ateşle yaralandı

Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evinde kanepede uzanan bir kişi dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Adana'da bir kişi evinde yatarken dışarıdan açılan ateşle yaralandı
AA

Adana'da evinde kanepede yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis O.A'nın, evinde kanepede yattığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin dışarıdan tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti. O.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; evin bahçesinde boş kovan araştırması yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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