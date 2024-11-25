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        Haberler Bilgi Gündem Adana'da bugün okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi bugün Adana'da okul var mı, yok mu, tatil mi edildi?

        Adana'da bugün okullar tatil mi?

        Türkiye'de birkaç gündür devam eden fırtına, lodos, sağanak ve yer yer kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu süreçte çocukların güvenliğini sağlamak için Valiliklerden arka arkaya tatil açıklamaları geliyor. Peki, 25 Kasım Pazartesi bugün Adana'da okullar tatil mi, okul var mı, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:16
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        Türkiye birkaç gündür kuvvetli yağış ve soğuklardan geçiyor. Ülkenin dört bir yanı olumsuz hava koşullarının altına kalırken, birçok şehrin Valiliklerinden gelen arka arkaya açıklamalar doğrultusunda okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, 25 Kasım Pazartesi, 2024 Adana'da okullar tatil mi, ders var mı? İşte, detaylar...

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        25 KASIM PAZARTESİ BUGÜN ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Adana'da 25 Kasım Pazartesi okullar tatil edildi.

        Adana'nın Pozantı ve Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Feke, Saimbeyli ilçelerinde de köy okullarında eğitime ara verildi.

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        ADANA'DA 26 KASIM SALI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Henüz bu konu hakkında yapılan bir açıklama yok. Resmi açıklama yapılması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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