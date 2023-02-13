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Adana'da depremden etkilenen çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barındığı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde çocuklara sinema gösterimi yapıldı

Adana'da depremden etkilenen çocuklar için sinema etkinliği düzenlendi
AA

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara sinema gösterimi yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki çocuklar için de organizasyon yaptıklarını söyledi.

Depremden etkilenen çocukların yaşadıkları kaygı ve stresi azaltmak için yürüttükleri çalışmaların önemine değinen Özer, "Psikososyal destek ekibimizle onları 'nasıl rahatlatabiliriz' diye bugün bir çizgi film gösterimi ayarladık. Bu faaliyetler devam edecek. Çocuklarımız çok memnun oldu. Çok keyif alıyorlar. Biz de onlarla oturduk çizgi film seyrediyoruz. İlgi de fazla." diye konuştu.

''AMACIMIZ BU TRAVMATİK SÜRECİ MİNİMİZE ETMEK''

Özer, çocukların tabiatları gereği eğlenmek ve oyunlar oynamak isteyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız bu travmatik süreci minimize etmek, çocuklarımızın rahatlamalarını sağlamak. Ebeveynlerle keyifli dakikalar geçirmelerini istiyoruz. Çok fazla da çocuk var. Şu an çadır bölgelerinde özellikle ekiplerimiz ve okul öncesi öğretmen arkadaşlarımız, çocukların deşarj olmalarını sağlamak için aktiviteler yapıyor."

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