Adana'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet, Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, motosiklette bulunan Ömer Faruk Nas (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, M.S. (19) ise yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.