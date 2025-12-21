Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da düğün töreninde çatışma çıktı! 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Adana'da düğün töreninde çatışma çıktı! 1 ölü, 1 yaralı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir düğünde karşılaşan husumetli şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 18:56 Güncelleme: 21.12.2025 - 18:56
        Adana'da düğün töreninde kan aktı
        Adana'da Doğankent Cumhuriyet Mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde Kadir Aydeniz ile buradaki bir düğün yemeğine katılan Muhammed K. arasında kavga çıktı.

        Kavgada Kadir Aydeniz ile Muhammed K. silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aydeniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Öte yandan, Kadir Aydeniz'in bölgeye 01 AOB 246 plakalı otomobiliyle geldiği ve aracına da çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi.

        Bu arada, Kadir Aydeniz'in oğlu Kerim Aydeniz (32), 7 Haziran'da sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, Muhammed K'nin akrabası olduğu öne sürülen cinayet zanlısı S.K, tutuklanmıştı.

        #Son dakika haberler
