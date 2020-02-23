AA

Adana'da tarihi eser operasyonunda el yazması 3 dini kitap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen bir şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazması 3 dini kitap bulundu.

Üstünde iki haç sembolünün bulunduğu deriye sarılı kitaplardan biri 14, diğer ikisinin 15 sayfalık olduğu belirlendi. Kitapların ön yüzünde haç, arka yüzünde ise güneş figürlerinin yer aldığı görüldü. İş yerindeki 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dini kitaplar, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne gönderildi.