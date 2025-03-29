Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adana'da evde çıkan yangında 2 çocuk hayatına kaybetti - En Son Haberler

        Adana'da evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

        Adana'nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 674 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girip yangını söndürürken yan yana 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 22:59 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yangın faciası
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Y.G'ye ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, zihinsel engelli D.G. (6) ile kuzeni K.C.N'nin (5) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yangın sırasında Y.G'nin komşuda olduğu öğrenildi. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

        Ekiplerin incelemesinin ardından 2 kuzenin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Yüreğir
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler