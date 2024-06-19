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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol kapandı! | Son dakika haberleri

        Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol kapandı!

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, akaryakıt yüklü TIR'ın, karpuz yüklü TIR'a çarpması sonucu çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:31
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        Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol kapandı!
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        AA'da yer alan habere göre Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü TIR, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkiinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.

        AKARYAKIT ALEV ALDI

        TIR'daki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

        POZANTI İSTİKAMETİ KAPANDI

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        Kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

        ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

        Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

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