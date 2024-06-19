Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol kapandı!
Adana'nın Pozantı ilçesinde, akaryakıt yüklü TIR'ın, karpuz yüklü TIR'a çarpması sonucu çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı
AA'da yer alan habere göre Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü TIR, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkiinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.
AKARYAKIT ALEV ALDI
TIR'daki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.
POZANTI İSTİKAMETİ KAPANDI
Kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR
Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.