İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI 9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen ölümlü trafik kazalarına ilişkin acı bilançoyu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya şu bilgileri verdi:

4. GÜNDE 4 KİŞİ CAN VERDİ "Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede: 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti ve bin 302 kişi yaralandı.