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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayram tatili trafik kazası bilançosu | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 08:58 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:29
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        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı.

        BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

        9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen ölümlü trafik kazalarına ilişkin acı bilançoyu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya şu bilgileri verdi:

        4. GÜNDE 4 KİŞİ CAN VERDİ

        "Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede: 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti ve bin 302 kişi yaralandı.

        4 GÜNLÜK BİLANÇO 26'YA ULAŞTI

        343 bin 095 araç denetlendi. 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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