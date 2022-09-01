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Adana'da genç kadın başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 33 yaşında bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Kadının bir erkekle tartıştığı iddia edilirken, başının taşla ezildiği belirlendi

Adana'da genç kadın başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu
Adana'da vahşi cinayet! Evinin bahçesinde bulundu
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DHA

Adana'da 2 çocuk annesi Şermin Sarı (33), evinin bahçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek tarafından başı taşla ezilerek öldürüldü.

Olay saat 05.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Şermin Sarı'nın kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek ile bahçede tartıştığını ve ardından darbedilip, "Yeter" diye çığlık attığını duyan komşuları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, evin bahçesinde Sarı'yı hareketsiz başından yaralı halde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, başı taşla ezildiği belirlenen Sarı'nın öldüğünü saptadı.

Olay sırasında Sarı'nın çocuklarının dedesinde kaldığı tespit edildi. 2 yıl önce eşinden ayrılan Sarı'nın ayrı bir evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Acı haberi duyup, evin önüne gelen, Sarı'nın anne, baba ve kardeşleri gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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