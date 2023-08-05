Adana'da iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Giriş: 05.08.2023 - 23:26
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.
Saldırının failleri oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.