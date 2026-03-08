Küçük yaşta çocuğun darp edildiği videoya ilişkin 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da bir çocuğun kendisinden yaşça büyük kişiler tarafından darp edildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından tutuklandı.