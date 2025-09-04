Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kayınbabası tarafından vurulan damat öldü | Son dakika haberleri

        Adana'da kayınbabası tarafından vurulan damat öldü

        Adana Ceyhan'da boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından pompalı tüfekle vurulan damat hayatını kaybetti. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 05:36 Güncelleme: 04.09.2025 - 05:37
        Kayınbabası tarafından vurulan damat öldü
        Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki apartmanda silahlı kavga olduğu ve bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; söz konusu yere ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Berk Alkan'ın (25) boşanma aşamasındaki karısı C.A'nın (23) babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit etti.

        TARTIŞMA KANLI BİTTİ

        Ekipler, yaptıkları araştırmada Berk Alkan'ın, 3 yaşındaki kızını görmek için eşi C.A'nın bulunduğu eve geldiğini, burada yaşanan tartışma sonucu kayınbabası İ.A. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

        Polis ekipleri olayın ardından zanlı İ.A'yı gözaltına aldı.

        Berk Alkan'ın cenazesinin Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #adana
        #Ceyhan
