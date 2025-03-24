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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Ağabey kardeşi katletti! 'Kanlı' miras | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!

        Adana'da, çiftçilikle uğraşan 42 yaşındaki Yunus Yıkık, miras yüzünden tartıştığı 44 yaşındaki ağabeyi A.Y. tarafından bıçak ve tabancayla öldürüldü. A.Y. ile olay sırasında yanında bulunan 39 yaşındaki eşi S.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:23
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        Ağabey kardeşini katletti! 'Kanlı' miras!
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        Adana'da olay, dün sabah Yumurtalık ilçesinin Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında miras yüzünden anlaşmazlık bulunan çiftçi Yunus Yıkık (42), ağabeyi A.Y. (44) ve yengesi S.Y. (39) ile tarlada buluştu.

        ÖNCE BIÇAKLADI SONRA VURDU

        DHA'daki habere göre taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. A.Y., kavgada kardeşini bıçakladıktan sonra tabancayla ateş etti.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Yunus Yıkık, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, Yıkık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yunus Yıkık'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, A.Y. ile yanındaki eşi S.Y.'yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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