İHA

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, berberde kalfalık yapan 44 yaşındaki Aytekin Kıyga, dükkanı temizlerken çevre esnafının tanımadığı kimliği belirsiz bir kişi kalfanın nerede olduğunu sordu.

Esnaf da ‘Dükkanda şuanda temizlik yapıyor’ cevabını vermesi üzerine berberi basan şahıs Kıyga’nın kafasına 1, göğsüne de 2 kurşun sıkarak olay yerinden kaçtı.

Aytekin Kıyga olduğu yerde kanlar içerisinde kalırken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kıyga’yı hastaneye kaldırırken polis ekipleri de berber içerisinde ki güvenlik kamerasından vuran kişiyi tespit etti.

Kıyga’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken ekiplerin vuran şahsı yakalama çalışması sürüyor.

SADECE DÜN GELİP TIRAŞ OLMUŞ

Öte yandan, çevredeki esnaftan vuran şahsın daimi müşteri olmadığı sadece dün gelip tıraş olduğu öğrenildi. Esnaf ayrıca vurulan kalfa için gözyaşı döktü.